Los detalles secretos de la boda hermética de Selena Gómez y Benny Blanco

La pareja, comprometida desde diciembre pasado, está a punto de dar el "sí, acepto" en una finca privada en Santa Bárbara, California , con un despliegue de lujo y seguridad que supera los límites de lo imaginable. Esto es lo que sabemos hasta el momento de una de las ceremonias más herméticas del mundo.

El mundo del showbiz está en vilo: Selena Gómez y Benny Blanco se casan este sábado 27 de septiembre, según reportes de TMZ , en lo que será el evento más costoso y hermético del año.

Selena Gómez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024.

Selena Gómez celebró su despedida de soltera a finales de agosto de 2025.

Según reportes de HOLA! Americas y The Sun , la cifra invertida en este fastuoso enlace supera los USD 5 millones . Gran parte de ese presupuesto está destinado a la privacidad de la ceremonia , destinando:

La organizadora de bodas de celebrities , Mindy Weiss (famosa por trabajar con las Kardashian), es la única persona, además de los novios, que conoce la ubicación exacta .

El hermetismo de la locación es tan intenso que ni siquiera los proveedores de catering conocen la ubicación final. The Sun reveló que los invitados serán recogidos en el hotel por un servicio de transporte privado que los llevará directamente al lugar, garantizando que el secreto no se filtre.

Con 300 invitados de alto perfil , el desfile de estrellas está garantizado, así como la fiesta que promete ser épica. Según HOLA! Américas, la lista de invitados incluiría a:

Tras la ceremonia, los 300 invitados disfrutarán de una fiesta con aire de festival , presentada por nada menos que Snoop Dogg . El rapero, amigo de Blanco, promete convertir la recepción en una noche inolvidable. ¿La gran ausencia? Meryl Streep , quien avisó que no podrá acompañar a la novia.

Los invitados se hospedarán en el exclusivo spa resort El Encanto en Santa Bárbara, un refugio de cinco estrellas con habitaciones desde USD 1 000 la noche , y que estará completamente cerrado al público durante el fin de semana, tal como detalló The Sun .

Selena y Benny se conocen desde hace más de una década, pero fue en 2023 cuando confirmaron su romance. En diciembre pasado llegó la pedida de mano, con un anillo marquesa de diamante valorado en cientos de miles de dólares.

La cantante ya tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas, mientras que Benny celebró en Las Vegas. Ahora, ambos cierran este capítulo con una boda que mezcla romanticismo, poderío musical y un despliegue de lujo absoluto.

El secreto mejor guardado es, por supuesto, el vestido de novia de Selena. Todo apunta a que optará por un diseño elegante y minimalista de casas como Oscar de la Renta o Ralph Lauren.