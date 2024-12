Benny Blanco , cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, ha sido una figura clave en la industria musical. Nacido el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, Blanco comenzó su carrera desde muy joven. A los 13 años, ya atraía la atención de disqueras , pero su camino no fue fácil.

A lo largo de los años, Benny ha sido responsable de algunos de los éxitos más grandes de la música pop, como Circus de Britney Spears, Hot N’ Cold de Katy Perry y Moves Like Jagger de Maroon 5. Además, en 2018 lanzó su propio proyecto musical con el sencillo Eastside, junto a Halsey y Khalid.

Lea también: Liam Payne: nuevos imputados y descubrimientos tras la muerte del ex One Direction

La relación entre Selena Gómez y Benny Blanco comenzó profesionalmente en 2015, cuando Benny produjo el éxito Same Old Love para Selena, una canción que le dio a la cantante un triple disco de Platino.

La química entre ellos fue instantánea, y a lo largo de los años colaboraron en varias producciones, incluyendo I Can’t Get Enough en 2019. Sin embargo, no fue hasta mediados de 2023 que su amistad se convirtió en romance, como lo confirmó Selena en diciembre.

Lea también: Residente lloró mientras cantaba junto a su madre en un concierto