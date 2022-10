Daddy Yankee vs Don Omar: al fin se conocen los conflictos que tuvieron los reguetoneros

Sucedió algo similar tiempo después: "Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Ramón, que pagaron pa' que la escribieran , que lo hicieron a mis espaldas y que la querían usar de promoción para el concierto. (...) Yo les dije: '¿Qué es esto? Lo que yo hice en mis temas, que ustedes consiguen sin permiso para trabajar en esto, nunca le faltó el respeto a nadie. Van dos y pienso que el fin no sigue siendo el mismo entre todos aquí'.

El punto más crítico de la rivalidad de ambos artistas puertorriqueños, llegó durante una gira en el 2015 titulada inicialmente "Don vs Don", luego pasó a ser " The Kingdom Tour" donde ambos iban a compartir escenario acompañados por una temática de combate, para definir de una vez por todas quien era el mayor exponente del género.

Daddy Yankee 'noquea' a Don Omar

Después del primer día, llegó una portada de un reconocido diario, que se podía leer: "Daddy Yankee noquea a Don Omar". Él está seguro de que eso fue comprado por el equipo de Yankee: "Si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día llegué con el periódico en la mano y me dijeron que no volvía a pasar. Yo dije: 'Claro que no vuelve a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'".

Ya en Las Vegas, Don Omar 'explotó' luego de que la consola y las máquinas fueron desconectadas. Él decidió irse del escenario: "No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto nadie".

La reacción de Don Omar fue el punto final en una de las giras que prometía tanto pero que al final fue fugaz y agravó aun más una de las relaciones más distantes de la música latinoamericana.

"Ustedes fueron tan estúpidos que comenzaron a promocionar una gira de la que ni siquiera tenían un contrato conmigo. Si ustedes hubieran tenido el contrato que decían, me hubiesen demandado y me hubieran dejado en la calle", aseveró.

Don Omar reconoció que él y Daddy Yankee nunca han sido amigos: "No somos iguales y nunca lo vamos a ser. No estoy hablando de que soy mejor ni nada de eso. Simplemente, no somos", concluyó.

Cabe señalar que Don Omar retomará su carrera musical con una gira internacional, destacando la ciudad de Guayaquil como una de los lugares que se escogieron: 9 de diciembre.