Daddy Yankee designa a su primera hija, Yamilette, como directora de sus empresas

Ahora, González fue removida del puesto que ocupaba en El Cartel Inc. y Los Cangris Inc., así lo dejó saber la moción del tribunal "en la actualidad, los directores de estas entidades son Ramón Ayala y Yamilette Ayala, entre ellos no existe ningún tranque o empate de ninguna naturaleza".

Daddy Yankee se sincera sobre la compleja relación con su hija Jessaelys en medio de conflictos legales con Mireddys González

Esto no es sorpresa, el abogado de Yankee, Carlos Díaz Olivo, había expresado que su cliente asumiría la presidencia de ambas empresas, ya que en el pasado "no se encargaba directamente de esos asuntos", y a la vez insistía a la parte contraria en entregar los documentos de ambas corporaciones.