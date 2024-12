Las largas filas para ingresar iniciaron desde temprano, los asistentes lograron localizar sus puertas al atravesar una marea de gente que parecía no tener control sobre sus emociones . Las puertas se abrieron y con ella la muchedumbre que intentaba entrar al Estadio Modelo Alberto Spencer con su entrada en mano.

Guardias de seguridad que se encontraban en el lugar aseguraron que después de que las puertas se cerraron y el show empezó, d ecenas de personas intentaron ingresar a la fuerza . Algunos de ellos, víctimas de entradas falsas -que no lograron pasar a su la locación final-, y otros, individuos que realmente tenían intenciones de entrar sin ticket en mano.

Éxitos iban y venían, casi al finalizar el concierto, grupos de personas decidieron retirarse con minutos de antelación, con el fin de evitar el tráfico y los golpes de gentío al salir, sin embargo, no lo lograron. Al bajar las escaleras, golpes en las puertas de ingreso se escucharon, produciendo pánico en los que estaban cercas de ellas. Mientras unos pensaban que eran balas , otros dejaron en claro que no se trataba de detonaciones.

En redes sociales como X también se conoció otra versión de los hechos, "Todo bien con el concierto de aventura en Guayaquil hasta que empezaron a entrar los 'sabidos' por lugares donde no debían y la policía no hacía nada, entró gente que ni se revisó porque según ya no les podían detener, los mismos que después estaban fumando marihuana", expresó la usuaria Caitlin.