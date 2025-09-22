Música
Chyno & Nacho reprograman su concierto en Quito por paro nacional

El dúo venezolano cambia de fecha su show en Quito, mientras que el de Guayaquil, por ahora, se mantiene.

   
    Chyno y Nacho anunciaron dos fechas en Ecuador para su gira Eternos Tour. ( RRSS )
El dúo venezolano Chyno & Nacho vuelve a mover su agenda en el país. Esta vez no por trámites de visas o logística, sino por el contexto político y social que atraviesa Ecuador.

La productora Iguana Shows confirmó que el show del Eternos Tour, previsto para el 26 de septiembre en Quito, se traslada al viernes 31 de octubre en el Coliseo General Rumiñahui. La decisión responde a las restricciones de circulación y a la incertidumbre generada por el paro nacional convocado para este lunes 22.

“Queremos garantizar la seguridad del público y de los artistas”, detalló el comunicado difundido en redes sociales.

Lo que todavía no está claro es si la medida afectará también al espectáculo que los venezolanos tenían previsto en Guayaquil, ya que la productora no ha confirmado cambios para esa fecha.

Este ajuste marca la segunda reprogramación del concierto en Quito. La primera vez ocurrió por problemas en los permisos migratorios del staff técnico y musical que acompaña a los artistas.

Mientras tanto, los fans ecuatorianos deberán esperar un mes más para corear éxitos como Niña bonita y Andas en mi cabeza, que forman parte del repertorio del esperado reencuentro de Chyno & Nacho en los escenarios.

