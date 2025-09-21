Bad Bunny cierra su residencia en Puerto Rico con un concierto con invitados de lujo y un homenaje a la isla

El Coliseo de Puerto Rico se convirtió el sábado 20 de septiembre en el epicentro mundial de la música con el último concierto de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny. La velada, titulada Una Más, no solo reunió a miles de fanáticos dentro y fuera del coliseo, sino que también se transmitió globalmente, alcanzando un récord histórico de 340 000 espectadores en el Twitch de Amazon Music, según reportó Rolling Stone. La presentación estuvo disponible durante 24 horas, consolidando la magnitud del fenómeno generado por once semanas de residencia. También lea: María Becerra y Tini Stoessel vuelven a colaborar bajo la producción del ecuatoriano XROSS

Bad Bunny se presenta en el Coliseo de Puerto Rico este sábado, en San Juan, Puerto Rico. ( )

Increíbles colaboraciones

El espectáculo estuvo marcado por la presencia de invitados de distintas generaciones. Chuwi acompañó al intérprete en “Weltita”, mientras que RaiNao sorprendió con “Perfumito Nuevo”. Dei V hizo lo propio con “Veldá”, antes de que Jowell & Randy y Ñengo Flow encendieran al público con el clásico “Safaera”. Más adelante, Arcángel y De La Ghetto se sumaron en “Acho PR”, en una colaboración que reunió a algunos de los nombres más importantes del reguetón contemporáneo.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición de Marc Anthony, quien se unió a Bad Bunny en la interpretación de "Preciosa", himno de Rafael Hernández Marín dedicado a Puerto Rico. El tema fue recibido con ovaciones y lágrimas entre el público. Ñengo Flow también rindió un homenaje a las víctimas del huracán María al portar una camiseta con el número 4 645, cifra oficial de fallecidos. El artista cerró la sección íntima del show con "Si Estuviéramos Juntos", acompañado únicamente por guitarra, en un instante que destacó por su sencillez y conexión emocional.

Una despedida para Puerto Rico

La despedida incluyó un cierre potente con “DtMF” y “LA MuDANZA”, donde Bad Bunny presentó a su banda y agradeció tanto al público como a su equipo. Antes de retirarse, dejó un mensaje cargado de gratitud: “Prometo que nunca cambiaré. Los amo, Puerto Rico. Los amo, mamá y papá”. En otra intervención, subrayó la importancia del amor como motor de vida: “No importa cuál sea tu problema, el amor siempre será la solución”. El concierto tuvo además un impacto social gracias a la alianza entre Amazon y la Good Bunny Foundation, destinada a impulsar proyectos en educación, tecnología, alimentación y desarrollo económico en la isla. Tras 31 funciones y un cierre que superó hasta sus propios sueños, Bad Bunny puso fin a una etapa que quedará en la historia de la música puertorriqueña. El artista retomará su camino el 21 de noviembre en Santo Domingo, donde dará inicio a su gira Debí Tirar Más Fotos, que recorrerá América Latina hasta febrero de 2026.