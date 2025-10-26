Chris Martin y Sophie Turner, en el centro de un polémico y secreto romance tras sus rupturas

La actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, ha acaparado la atención de la prensa del corazón tras reportarse que está saliendo con el líder de Coldplay, Chris Martin. Este nuevo y sorpresivo romance ocurre poco después de que ambos pusieran fin a sus respectivas relaciones de larga duración. Y es que, según medios británicos, la actriz y el cantante disfrutaron de una cita secreta en Londres la semana pasada. Lea: ¿Por fin juntos? Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación a las afueras de un cabaret parisino

Sophie Turner y Joue Jonas en 2022. ( )

La supuesta salida, revelada por el Daily Mail, llega en medio de enormes cambios sentimentales para ambas celebridades, a pocos meses de que Sophie Turner pusiera fin a su relación de casi dos años con el aristócrata británico Perry Pearson. Tras la separación, que se hizo oficial en septiembre de este año, Perry Pearson fue visto en un club de Londres con una mujer de gran parecido a la actriz. Lea: Chris Martin y Dakota Johnson rompen su compromiso tras ocho años de relación Por otra parte, Chris se separó de Dakota Johnson en junio de este año, finalizando un noviazgo de ocho años que incluyó un compromiso secreto, y luego de que Martin hiciera público su diagnóstico de depresión.

Chris Martin y Dakota Johnson en 2024. ( )

¿Romance entre un fan y su ídolo?