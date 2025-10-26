Chris Martin y Sophie Turner, en el centro de un polémico y secreto romance tras sus rupturas

La supuesta salida, revelada por el <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15227849/TALK-TOWN-Sophie-Turner-dating-Coldplay-frontman-Chris-Martin.html target=_blank>Daily Mail</a>, llega en medio de <b>enormes cambios sentimentales</b> para ambas celebridades, a pocos meses de que Sophie Turner pusiera fin a su relación de casi dos años<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/dakota-johnson-chris-martin-coldplay-rompen-compromiso-ocho-anos-relacion-GA9453329 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b>