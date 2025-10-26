Música
26 oct 2025 , 15:59

Chris Martin y Sophie Turner, en el centro de un polémico y secreto romance tras sus rupturas

Según medios británicos, Chris Martin y Sophie Turner habrían tenido una cita secreta en Londres a pocos meses de haber terminado con sus respectivas parejas.

   
    Según el Daily Mail, Chris Martin y Sophie Turner habrían tenido una cita secreta en Londres. ( RRSS )
Kenneth Triviño
La actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, ha acaparado la atención de la prensa del corazón tras reportarse que está saliendo con el líder de Coldplay, Chris Martin.

Este nuevo y sorpresivo romance ocurre poco después de que ambos pusieran fin a sus respectivas relaciones de larga duración. Y es que, según medios británicos, la actriz y el cantante disfrutaron de una cita secreta en Londres la semana pasada.

Lea: ¿Por fin juntos? Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación a las afueras de un cabaret parisino

Sophie Turner y Joue Jonas en 2022.
Sophie Turner y Joue Jonas en 2022. ( RRSS )

La supuesta salida, revelada por el Daily Mail, llega en medio de enormes cambios sentimentales para ambas celebridades, a pocos meses de que Sophie Turner pusiera fin a su relación de casi dos años con el aristócrata británico Perry Pearson.

Tras la separación, que se hizo oficial en septiembre de este año, Perry Pearson fue visto en un club de Londres con una mujer de gran parecido a la actriz.

Lea: Chris Martin y Dakota Johnson rompen su compromiso tras ocho años de relación

Por otra parte, Chris se separó de Dakota Johnson en junio de este año, finalizando un noviazgo de ocho años que incluyó un compromiso secreto, y luego de que Martin hiciera público su diagnóstico de depresión.

Chris Martin y Dakota Johnson en 2024.
Chris Martin y Dakota Johnson en 2024. ( RRSS )

¿Romance entre un fan y su ídolo?

Lo más curioso de este nuevo vínculo es que Sophie Turner es una declarada "superfan" de Coldplay, frase que quedó marcada en un video de 2020, grabado por su exmarido, Joe Jonas, para su programa Cup of Joe, ha resurgido en redes.

En el clip, Joe sorprendía a Sophie en su cumpleaños con un mensaje personalizado de Chris Martin. La reacción de la actriz fue de euforia e incredulidad: "¡Es Chris Martin!", gritó antes de contener las lágrimas por la emoción.

Lea: Shakira le dedica emotivas palabras a Chris Martin en pleno concierto: "Gracias por tratar de arreglarme"

Turner finalizó su divorcio con el miembro de los Jonas Brothers en septiembre de 2024, con quien comparte dos hijas, Willa (4) y Delphine (2). Por su parte, el equipo de Sophie Turner ha declinado hacer comentarios sobre su rumoreado romance con Chris Martin.

