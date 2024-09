La rapera no solo compartió las primeras fotos de su hija, sino también un mensaje profundo y emotivo para sus seguidores. "Con cada final llega un nuevo comienzo", escribió la artista de 31 años, reflejando tanto el cierre de una etapa personal con Offset como la alegría por la nueva vida que llegó a sus brazos.

Cardi B se mostró agradecida por todo lo que este embarazo le ha brindado, desde más amor y vida hasta una sensación de poder renovado. "Tú me has recordado que no tengo que escoger entre la vida, el amor y la pasión", continuó en su mensaje, dirigiéndose a su hija y resaltando el impacto que su llegada ha tenido en su vida.

Lea También: Dave Grohl admitió tener una hija fuera de su matrimonio, pide perdón a su familia