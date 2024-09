Según los informes, tras una breve, pero crucial conversación con la mujer, ella decidió volver al lado seguro de la barandilla con la ayuda de Bon Jovi y el miembro de su equipo. En un gesto de consuelo y alivio, el cantante la abrazó, marcando el fin de una situación que pudo haber terminado en tragedia.

El periódico local The Tennessean fue el primero en detallar lo ocurrido, señalando que Bon Jovi, conocido no solo por su música, sino también por su trabajo humanitario, no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente hasta el momento.