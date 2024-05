Según las fotografías difundidas tenía raspones en sus rodillas, y parecía estar en topless mientras lucía una cabellera completamente despeinada. La seguridad la estaba rodeando, y su compañía en el lugar no era nadie más que Paul Richard Soliz, quien es conocido por acusaciones de delitos menores, así como como alteración al orden público en 2014, y posesión de armas de fuego.

El comportamiento de Spears es descrito como "completamente disfuncional" en la actualidad, no hay más explicaciones para justificar su caminata al aire libre en ropa interior en la salida de un hotel en Chatau Marmont, en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Para que la gente sepa, esta noticia es falsa", inició en el texto compartido en su cuenta oficial. "Me gustaría que la gente entienda que me estoy haciendo fuerte cada día. La verdad apesta, ¿alguien me puede enseñar a mentir?".

"Diosas, estoy alcanzando mi poder superior y, además, espero que ustedes también lo estén. Necesito un cepillo de dientes nuevo ahora mismo. Necesito un expresso. No estoy segura de por qué siento la necesidad de compartir esto. Supongo que solo soy una chica y estoy en mi período, así que soy una perr*, mierd*", escribió, y para completar la respuesta, dio su versión de la historia detrás de las fotografías.