Luego de haber estado sometida a una tutela a cargo de su padre durante 13 años , Britney Spears aseguró que no desea regresar a la industria musical y se muestra muy contenta compartiendo con sus seguidores lo que hace a diario, aunque muchas veces haya llegado al punto de eliminar su cuenta de Instagram, pero siempre termina volviendo a la red social, donde no tiene miedo de mostrarse ligera de ropa en fotografías y videos.

Si bien es cierto, la Reina del Pop ha mostrado un poco de más en sus publicaciones e incluso ha generado la preocupación de sus seguidores, pero nunca ha manifestado el deseo de hacer subir contenido sexy a cambio de dinero, sin embargo, la gerente de OF durante una entrevista con Daily Mail indica que Spears podría tener una carrera rentable en esta popular página web e incluso ganar más dinero que el recaudado en su última gira mundial, Piece of Me Tour, realizada en 2018.

Franklyn le comentó al tabloide de Reino Unido que Spears podría generar la impresionante suma de cien millones de dólares al año con las suscripciones de los usuarios de esta plataforma.

