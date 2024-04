"La vez que me levantó. Es extraño, porque siempre hay altibajos en las relaciones con amigos, familia, y tus seres queridos. Mirar atrás a veces es muy difícil, pero, siendo sincera, es crucial ", escribió en el pie de foto de la publicación que no tardó en eliminar, dando la certeza de que se arrepintió de su acción.

"La verdad es que soy demasiado sensible en la mayoría de estas situaciones. ¡Y si en ocasiones hablo de mi pasado es porque quiero protegerme de los mismos errores de aquel entonces! Y lo que suelo hacer cuando estoy pasando por tantas cosas es callarme", manifestó en su lapso de sinceridad en redes sociales.

Para Britney, todo era mucho más fácil cuando era joven y podía confiar en la gente a su alrededor. En aquel entonces no conocía, como ella misma lo dice, la crueldad del mundo: "Doy tanto amor que es hasta vergonzoso, pero te amaré para siempre. Es un trato que quiero intentar mantener, pero no todo es color de rosa.Alguien a quien amé de verdad me solía decir que no hay nada como mirarse a la cara a una misma".

Para culminar su posteo, estableció que: "espero, al compartir esto, es que, al recordarlo, puedo intentar comprender por qué nunca me he sentido lo suficientemente bien, pero que no es malo querer conocerse a una misma".