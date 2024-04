View this post on Instagram

La panelista de farándula continuó su relato entre lágrimas, comentando: "Quizás he disculpado hacia afuera nada más y muchas veces me han catalogado como dura, como fuerte, como una mujer aguerrida para muchas cosas, pero es una coraza, que siempre he dicho que me pongo y me la pongo también en casa".

Conny indicó que cuando una persona ha sido lastimada, le cuesta abrirse emocionalmente ante los demás, como es su caso y también aprovechó el momento para enviarle un mesaje a Moreno: "Yo creo, Gineth, que tu hija ya te disculpó (...) pero también tenemos procesos que son un poco más largos, que nos cuesta un poco más aceptarlos, y es por eso que son mis lágrimas", agregó Garcés.