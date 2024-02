View this post on Instagram

E: Llegaste a Ecuavisa con Desafío a la fama y te quedaste de largo en el canal, ¿cómo te sientes al ser formar parte de esta casa televisiva?

Emocionada, agradecida y bendecida por las oportunidades y las puertas que se están abriendo.

E: La audiencia ya ha visto varias facetas tuyas en los programas donde has laborado. ¿Crees que los deslumbrarás en este nuevo rol dentro de los Hackers?

Yo creo que es una meta para mí enamorar al público de Hackers. Creo que de a poco me he ido ganando diferentes públicos, pero ahora me falta ese.

E: ¿Por qué crees decidiste aceptar la propuesta de unirte a la nueva temporada de los Hackers?

Porque para mí es un reto y hacer farándula es algo que a mí me gusta mucho. He estado un poquito entre que sí y que no, pero ¿por qué Hackers sí y otra propuesta no? Porque creo que va encaminado a lo que yo quiero a futuro y es ser una presentadora, de pronto de un matinal.

