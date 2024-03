"No te desubiques": así fue el fuerte enfrentamiento entre Elizabeth Cader y Conny Garcés

La reina de belleza salvadoreña aseguró que nunca se ha considerado la sombra de su pareja porque ella sola ha conseguido destacar, tanto en su tierra como en Ecuador. Además, no se siente ofendida por ser catalogada como "la novia de Don Day" , más bien considera que las personas que lo dicen es porque tal vez desearían ser la pareja del artista guayaquileño, así que no deja que los comentarios emitidos por personas externas a su círculo social la afecten .

Elizabeth comentó que dentro de la casa-estudio fue muy sincera con Conny en el momento que le dijo: "No tengo afán de tener alguna afinidad contigo, no quiero ser tu amiga, no quiero tener ningún tipo de relación contigo". Aunque no conoce bien a la panelista de los Hackers, Cader tampoco tiene ningún deseo de hacerlo.