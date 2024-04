La atleta siempre ha sido muy sincera con sus casi dos millones de followers en las distintas plataformas y ahora no podía ser la excepción. En un video donde empezó mencionando la empatía , la expresentadora de En Contacto habló sobre un comentario que realizaron en una de sus publicaciones que fue un total disgusto para ella , así que decidió ponerle fin a las especulaciones sobre la maternidad aclarando el motivo por el cual todavía no tiene hijos .

"¿Cierto que eres estéril y por eso no puedes ser mamá? jajaja" fue el mensaje que un usuario de redes sociales dejó en un post, al que María Teresa eligió contestar mediante el video publicado en su cuenta de TikTok.

La atleta afirmó que fue su decisión no convertirse en madre y no comprende por qué la gente asocia el hecho de no tener hijos con no poder procrear.

