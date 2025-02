¿Flores? No, Benny Blanco le regaló a Selena Gomez una bañera de queso

Blanco acompañó el video con una descripción en la que menciona que su prometida no es fanática de las flores : "Cuando tu prometida no es una chica de flores" . El reel cuenta con más de 2.7 millones de visualizaciones y alrededor de 143 mil likes.

Además del regalo, Benny Blanco y Selena Gomez lanzaron su primer sencillo juntos, titulado "Scared of Loving You". Junto a esto, anunciaron el próximo estreno del álbum, que saldrá el 21 de marzo.

"Siempre los engaño, chicos. Mi NUEVO álbum I Said I Love You First, con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3", escribió la cantante en Instagram. Mientras tanto, su prometido publicó en su cuenta: "No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo".

Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre del año pasado, un año después de hacer pública su relación.

