17 dic 2025 , 15:28

De los Backstreet Boys a los Backstreet Daddies: La banda recrea su video más icónico 26 años después

Los integrantes de la mítica boy band volvieron al aeropuerto para dar vida a una nueva versión de I Want It That Way,

   
    LosBackstreet Boys en el aeropuerto donde comenzó todo. ( Captura de Pantalla )
La nostalgia es, sin duda, el combustible más poderoso del pop, y los Backstreet Boys acaban de demostrar que son los reyes absolutos en manejarla.

A 26 años del lanzamiento de I Want It That Way, el himno que los catapultó a la inmortalidad en 1999, la agrupación estadounidense ha sorprendido al mundo recreando las escenas más emblemáticas de su videoclip original.

El pasado 15 de diciembre, la banda compartió una versión renovada del clip, capturada nuevamente en una terminal aérea, pero con un giro adaptado a los tiempos actuales: un formato vertical diseñado específicamente para dominar TikTok e Instagram.

A pesar del paso de las décadas, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson demostraron que la memoria muscular no falla. En el video, se les ve replicando las coreografías y la estética visual que definieron a la boy band más famosa del planeta.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, convirtiendo el estreno en tendencia global en cuestión de horas. En redes sociales, los fans han rebautizado cariñosamente a la agrupación bajo el apodo de "Backstreet Daddies", celebrando lo bien que han envejecido tanto los integrantes como la canción misma.

Este lanzamiento no es un hecho aislado. La recreación de I Want It That Way»forma parte de una estrategia comunicacional clave de cara a su próxima residencia en Las Vegas. La banda planea una serie de espectáculos donde realizarán un recorrido exhaustivo por sus grandes éxitos, celebrando un legado que parece no tener fecha de caducidad.

