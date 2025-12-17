Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía y refuerza su mensaje de prevención

Angelina Jolie vuelve a ser centro de atención internacional tras aparecer en la portada del primer número de Time Francia, donde muestra las cicatrices de la doble mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013. El gesto ha sido destacado como un mensaje de concienciación y apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.

En las imágenes, captadas por el fotógrafo Nathaniel Goldberg, la actriz se muestra sin artificios, visibilizando las marcas que dejó la cirugía. En la entrevista, Jolie asegura que comparte esas cicatrices “con muchas mujeres que ama”, en referencia a quienes han atravesado procesos similares.

