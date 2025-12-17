Cine
17 dic 2025 , 15:27

Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía y refuerza su mensaje de prevención

La actriz aparece en la portada del primer número de Time Francia y vuelve a generar impacto al visibilizar las secuelas de su cirugía preventiva contra el cáncer.

   
  • Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía y refuerza su mensaje de prevención
    Angelina Jolie muestra por primera vez las cicatrices de su mastectomía.( RRSS )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Angelina Jolie vuelve a ser centro de atención internacional tras aparecer en la portada del primer número de Time Francia, donde muestra las cicatrices de la doble mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013. El gesto ha sido destacado como un mensaje de concienciación y apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.

En las imágenes, captadas por el fotógrafo Nathaniel Goldberg, la actriz se muestra sin artificios, visibilizando las marcas que dejó la cirugía. En la entrevista, Jolie asegura que comparte esas cicatrices “con muchas mujeres que ama”, en referencia a quienes han atravesado procesos similares.

Lea: Margot Robbie confiesa lo difícil que fue volver a filmar tras ser mamá

Jolie reveló hace doce años que es portadora del gen BRCA1, una mutación genética que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Su decisión de someterse a una mastectomía preventiva generó entonces un impacto global, conocido como el efecto Angelina, que derivó en un aumento de pruebas de detección y consultas médicas en varios países.

Te sugerimos: Jennifer Aniston rompe el silencio sobre la maternidad: "Sí me afecta, soy solo un ser humano"

Con esta nueva aparición pública, la actriz refuerza su postura a favor de la prevención, el acceso a la salud y la eliminación de estigmas en torno a las cirugías oncológicas. Más allá de su carrera en Hollywood, Jolie mantiene una línea de activismo enfocada en temas de salud, derechos humanos y equidad en el acceso a la atención médica.

La publicación ha sido interpretada como un llamado a hablar abiertamente sobre el cuerpo, la enfermedad y la supervivencia, en un contexto donde la prevención sigue siendo clave para reducir la mortalidad por cáncer.

Temas
Entretenimiento
Salud
Cine
mujeres
Angelina Jolie
Mundo
Noticias
Recomendadas