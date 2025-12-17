Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía y refuerza su mensaje de prevención

<b>Angelina Jolie</b> vuelve a ser centro de atención internacional tras <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/dorismar-actriz-modelo-argentina-reaparece-rostro-desfigurado-cirugia-fallida-GD10576022 target=_blank>aparecer </a>en la portada del primer número de <i>Time Francia</i>, donde muestra las cicatrices de la <b>doble mastectomía preventiva</b> a la que se<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/sydney-sweeney-enfatiza-encarar-rechazo-clave-progresar-hollywood-HH10534074 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/margot-robbie-confiesa-dificil-fue-volver-filmar-tras-ser-mama-EG10526266 target=_blank></a>