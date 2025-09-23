Backstreet Boys reciben un inesperado recibimiento en su llegada a Astaná, Kazajistán

Los Backstreet Boys vivieron una llegada fuera de lo común al aterrizar en el aeropuerto internacional de Astaná, donde fueron recibidos con un animado recibimiento que sorprendió tanto a la banda como a los presentes.

LEA: Un hombre intentó robar una panadería y fue reducido por un cliente y empleado

El grupo, que llegó a la capital de Kazajistán para ofrecer un concierto en el marco de su gira mundial, fue rodeado en la terminal VIP por decenas de bailarines que, al ritmo de su icónico tema Everybody, desplegaron una coreografía cuidadosamente preparada. Según medios locales, alrededor de 30 profesionales de baile participaron en la actuación, que involucró también a personal del aeropuerto, entre azafatas, pilotos, asistentes de vuelo y empleados de servicio.

En un principio, los integrantes de la agrupación parecieron confundidos, pero rápidamente se sumaron al ambiente festivo: grabaron la presentación con sus teléfonos móviles, cantaron fragmentos del tema y compartieron sonrisas con los fans que los rodeaban.

Posteriormente, a través de redes sociales, el vocalista Brian Littrell expresó el entusiasmo del grupo por la inesperada bienvenida. “¡Qué recibimiento! Muchas gracias, chicos... lo hacéis mejor que nosotros”, escribió en tono de broma.

LEA: El canguro con diseño de barriga que causa sensación en redes

El espectáculo en el aeropuerto forma parte de las celebraciones por la primera visita de los Backstreet Boys a Kazajistán. El grupo tiene programadas dos presentaciones: una en Almaty el 19 de septiembre y otra en Astaná el 21 de septiembre, conciertos que se espera atraigan a más de 12 mil turistas internacionales provenientes de 45 países, según datos de la organización.

La visita de la icónica boy band estadounidense, que marcó a toda una generación en los años noventa, ha despertado gran expectativa en Kazajistán, donde la respuesta del público ha sido inmediata y entusiasta.