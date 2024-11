Las decisiones marcan un antes y un después en la vida de todos, incluida la de los famosos. A partir de que la cantante Ángela Aguilar decidió unir su vida con el polémico Christian Nodal , la reputación de la artista no ha hecho más que decaer, al menos, ante la opinión pública actual.

De esta forma, la hija del renombrado cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar , compartirá la edición de la revista latinoamericana con rostros como St. Vicent, Dulce María, Galilea Montijo, Bu Cuarón, Mabel Cadena, Macarena García y más. Sin embargo, los internautas no están, precisamente, hablando de eso.

¿Cuánto dinero habrá tenido que desembolsar Pepe Aguilar para que su hija la venenito sea declarada “mujer del año” en una revista? Y que no se pierda la nueva pero prometedora costumbre de mandar a chsm a Ángela Aguilar. pic.twitter.com/MlWQcL7gpJ

Cabe recordar que el fin de esta revista en el evento Glamour Women Of The Year es reconocer a mujeres de la industria que contribuyan e inspiren. Dos cosas que, después de su escándalo con Nodal, la joven de 21 años no ha ganado en el pensamiento popular, pese a eso, continúa llenando escenarios y cautivando con su poderosa voz. Esta vez, ¿se puede separar el humano del artista?, dudas asaltan la mente de usuarios en la red.

“Me siento un poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, expresó al ser reconocida, Aguilar, recalcando que aún se encuentra en una etapa de descubrimiento y exploración.