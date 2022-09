Alejandra Guzmán sufrió una caída que dislocó su cadera durante su concierto

"Se dobló el tobillo, quiso mantener el equilibrio pero la plataforma y la altura de la zapatilla hizo que se le doblará terriblemente el tobillo, pobrecita debió dolerle muchísimo", comentó uno de los usuarios en redes sociales.

"Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche. La 'Reina del Rock Latino' está otra vez de vuelta, aunque un poco afectada por lo ocurrido".

Posteriormente Alejandra brindó detalles sobre losucedido, "realmente estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó la cadera derecha. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado pero en el Kenedy Center me pasó".