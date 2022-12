Adele declara su amor por Lionel Messi en pleno concierto:"¡Te amo, Messi!"

Adele fue parte de un viral momento en que , tras haber suspendido durante aproximadamente un año una serie de conciertos en Las Vegas, un fanático fue hasta ella para pedirle una fotografía. Pero no era cualquier seguidor, ya que pertenecía a la hinchada Argentina.

“¡Te amo, Messi, te amo!".

Adele exclamó su amor por el futbolista argentino antes de empezar el concierto, y en la marea de la emoción al concretar saludos con un fan de tal nacionalidad.

Vale recordar que meses atrás la autora de 'Someone Like You' atravesó uno de los "peores momentos de su carrera" al cancelar diversos conciertos debido a un rebrote del covid-19. En la actualidad, se encuentra emocionada por volver a escenarios.