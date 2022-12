La foto que escandalizó a Qatar: Ivana Knoll, viral modelo del mundial que los cataríes denuncian

El nombre de Ivana Knoll comenzó a ser famoso en los medios internacionales en la fiesta mundialista. La joven croata ha llamado la atención de más de un hincha en el Mundial 2022 . De hecho, su último look causó que se viralice en redes sociales; una licra roja y un top de cuadros.

Sin embargo no todas son buenas noticias, las miradas arribaron a Ivana porque, para algunos, su vestimenta causó ofensa para su cultura, debido a los atrevidos atuendos que decide utilizar para alentar a Croacia.

Pero el objetivo principal no era alabarla por su sensualidad, sino denunciarla por irrespetar las estrictas normas de su país: “Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo puedes confirmar con cualquier qatarí. Es para denunciarla”, afirmó en redes el empresario Mohammed Hassan Al-Jefairi.

El inesperado mensaje del futbolista Piero Hincapié para los ecuatorianos tras derrota de 'La Tri' en el Mundial