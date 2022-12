Adamari López arremete contra Clara Chía Martí, pareja de Gerard Piqué en vivo: "Roba maridos"

“Yo pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él... él es que no sabe que quiere ”, manifestó una de las panelistas del programa hispano 'Hoy Día', algo a lo que López reaccionó inmediatamente.

“Ella sabía que estaba metida dentro de una relación... se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él, en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer”, dijo López con clara molestia.

“No, no, no ¿quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre, tú estás bien, tú tranquilo”, le interrumpió su compañera Andrea, a lo que Adamari respondió automáticamente: “Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella (...) no es una roba marido, pero es una mujer que no tiene principios tampoco”.