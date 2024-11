Cuando Aguilar comentó que la canción sería parte del repertorio que ofrece, parte del público no se lo tomó bien, y comenzó a chiflar e incluso abuchear al artista. En redes sociales el momento fue difundido, en el rostro del cantante se notaba una que otra expresión de incomodidad o asombro.

Con la profesionalidad que suele caracterizarlo, Pepe continuó con su concierto, haciendo caso omiso a lo que sucedía entre el público. Aún así, los clips inmortalizaron el momento, causando reacciones en la sección de comentarios, "Jajaja si es cierto yo estuve ahí y el audio no me hace justicia a como le gritamos", "Ay mi Pepe solo tenías que quedarte quieto y callado porque son acciones de tu hija y palabras de ella, son figuras públicas pero tu apoyo no necesita ser público", fueron algunos de los más destacados.

El escándalo entre Ángela Aguilar y Nodal empeoró después de que Cazzu, expareja del intérprete de Botella Tras Botella, haya desmentido declaraciones de la mexicana, después de que ella haya brindado declaraciones que, según el pensamiento de la argentina, no están alineadas a su verdad, en una entrevista con ABC News.