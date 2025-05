Desde su pasión por el cine independiente hasta su trabajo en megaproducciones de HBO, Xavier Colamarco, migrante ecuatoriano, ha logrado posicionarse en la industria audiovisual internacional. En una entrevista para Mundo Gamer, Colamarco compartió detalles de su experiencia profesional, su visión artística y el camino que lo llevó a participar en una de las series más exitosas de los últimos años: The Last of Us. También te puede interesar: The Last of Us: Entre el juego y la serie, un análisis de sus diferencias y aciertos

Su participación en HBO y cómo se involucró en The Last of Us

El ecuatoriano Xavier Colamarco en una sala de edición. ( )

Aunque confiesa no haber jugado The Last of Us, debido a su preferencia por la consola Xbox, Colamarco tenía pleno conocimiento del universo narrativo del juego. Su participación en la serie se dio inicialmente como reemplazo temporal de un colega, desempeñando el rol de video playback assistant. Sin embargo, su desempeño lo llevó a ser contratado nuevamente, esta vez como DIT assistant, en especial para el segundo episodio de la serie, uno de los más reconocidos por su espectacular producción técnica.

“Las locaciones eran reales, se construyeron ciudades completas para lograr ese nivel de realismo. Grabar la escena del ataque de los infectados fue, sin duda, uno de los momentos más impactantes de mi vida”.

Ante la pregunta sobre su plataforma favorita entre gigantes como Disney, Netflix o Paramount, Colamarco no dudó en elegir a HBO, destacando la calidad de su contenido y la oportunidad de colaborar con talentos del cine independiente. Además, reveló su inclinación por el género documental, calificándolo como su espacio más genuino dentro del audiovisual.

“Cuando la mente baila”, su obra del corazón

Colamarco contó que a pesar de haber colaborado en grandes producciones extranjeras, su corazón audiovisual se plasma en el documental. Su primera obra, Cuando la mente baila, ocupa un lugar especial en su vida. "Lo hice solamente porque quería mostrar algo, sin ganar nada a cambio", aseguró.

"Representa el inicio de todo y reafirmó mi pasión por contar historias reales”.

Además, mencionó que si alguna vez le ofrecieran dejar todo por desarrollar un documental, lo haría sin pensarlo. También te puede interesar: Pedro Pascal y el elenco de The Last of Us en shock por el fatídico destino de Joel Miller

Un ecuatoriano en la élite del cine

El ecuatoriano Xavier Colamarco en una sala de edición. ( )

Además de su participación en The Last of Us, Colamarco ha colaborado en proyectos como el remake de Sabrina, la serie Avatar, el último maestro del aire y ha trabajado con la prestigiosa empresa Panavision. Su historia es ejemplo de perseverancia, talento y pasión por el cine. Con un mensaje claro para quienes desean triunfar en la industria audiovisual, Xavier enfatizó la importancia de avanzar a su propio ritmo y mantener los objetivos claros, aun cuando el camino implique empezar desde cero.

“Me tocó trabajar en una farmacia. No me da vergüenza decirlo, porque así se empieza. Si sabes a dónde vas, tarde o temprano llegas”