Naughty Dog no ha podido escapar de esa sombra que generó el éxito de The Last of Us. Tras casi una década del lanzamiento del famoso videojuego, la desarrolladora anunció la versión remasterizada de la segunda parte, misma que verá la luz en enero del 2024 para las consolas de PlayStation 5.

Actualmente, la compañía californiana no está pasando por un buen momento. En los últimos meses, se han registrado oleadas de despidos y una supuesta mala gestión relacionada con los juegos como servicio. Lo que provocó que algunos de los elementos de sus entregas se vieran afectadas.

El anuncio de The Last of Us Part II Remastered generó negativas dentro de los fanáticos; por lo que consideran que el estudio está en crisis y que está estancado en su franquicia estelar.