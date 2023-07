The Last of Us sufre una supuesta filtración de lo que sería la tercera parte del videojuego

La empresa Naughty Dog sufrió una supuesta filtración de lo que sería la tercera entrega del videojuego The Last of Us. Esta vez, al contrario de las partes uno y dos, la historia pretende crear todo un grupo de nuevos personajes que sumarán a la reconocida Ellie, que seguirá como personaje principal de la franquicia en reemplazo de Joel. Después del rotundo éxito de la serie de televisión, la compañía informó que su directiva, en conjunto con el compositor Gustavo Santaolalla, tenían la misión de producir lo que será la tercera entrega del videojuego, así como la segunda parte en la plataforma de streaming HBO Max. Sin embargo, pocos meses después de lo ofrecido, el insider DanieRPK filtró mediante sus principales redes lo que supuestamente sería parte del contenido del nuevo videojuego. Dentro de las pocas filtraciones, se puede denotar que se mantendrá el mismo trama posapocalíptimo que causó furor en los aficionados hace más de diez años. Te podría interesar: Call of Duty seguirá disponible en PlayStation luego de un acuerdo con Microsoft

Así sería la historia de The Last of Us Parte 3

*SPOILER ALERT* Al final del segundo juego de The Last of Us, la historia de Ellie y Abby parece quedar en el limbo sobre lo que harán en el futuro. Esta vez, la aprendiz de Joel continuará la historia como el personaje más representativo, pero la acompañarán un nuevo grupo de sobrevivientes. Según explica el insider, Val será una nueva líder que posiblemente choque con la protagonista. A ella, la acompañan Ezra quien estaría como segundo al mando y posible pareja de Val. Lucas, un hombre humilde que después los años saca a relucir propósitos malévolos. Mason un exsoldado encargado de la seguridad del grupo y la pequeña Gracis, una joven indecisa que depende por completo de sus compañeros.

Naughty Dog aún sin respuesta