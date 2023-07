Horizon: Guerrilla Games tiene 16 planes para continuar con la saga

Según reconoció el mismo estudio neerlandés, Guerrilla Games, tiene "16 planes" diferentes para Aloy y el universo de Horizon. Decir que esta declaración se traduce en 16 juegos es acelerado, pero el estudio aseguró que "continuará por mucho tiempo".

Pese a tanta cantidad de contenido que ha desarrollado, Guerrilla tiene muchos más planes en mente, incluyendo juegos multijugador. Teniendo como protagonista a Aloy y continuar con su aventura.

Horizon Zero Dawn se lanzó originalmente para PlayStation 4 en 2017, seguido de su expansión The Frozen Wilds. En 2020, el juego llegó a PC en su edición completa, incluyendo la expansión. Recientemente, se lanzó la secuela Horizon Forbidden West para PS4 y PS5, junto con experiencias adicionales como Horizon Call of the Mountain para PlayStation VR2 y la expansión Burning Shores.

El futuro de la saga incluye el desarrollo de un MMORPG en colaboración con el estudio surcoreano NCSoft. Aunque no se conocen más detalles sobre este proyecto, su existencia confirma la intención de expandir el universo de Horizon en diferentes géneros y plataformas.