Junio, el mes más importante para las compañías de videojuegos, llegó a su fin. Sin embargo, julio se encamina a ser uno de los meses que la comunidad más agradezca, debido a las grandes actualizaciones de los juegos gratis que los aficionados podrán disfrutar, nuevamente, por un mes.

PlayStation Plus lanzó los tres nuevos juegos gratis. Entre ellos Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered y Endling - Extinction is Forever. Es de recordar que, una vez reclamados en la biblioteca, los juegos se mantendrán de forma permanente en el repertorio del gamer que lo haya reclamado.