El devoto novio de Barbie, interpretado por Ryan Gosling , es el anfitrión y encargado de poner su habitación dentro de la icónica casa de la muñeca de Mattel en Malibú para celebrar el lanzamiento de la película dirigida por Greta Gerwig , que llegará a los cines el próximo 21 de julio. “Todos tenemos sueños y Barbie tiene la suerte de tener una casa llena de ellos. Pero ahora, es mi turno, y no puedo esperar para recibir huéspedes”, se lee el mensaje de Ken en la plataforma de alquiler temporario de casas de vacaciones.

La fiebre por Barbie aumenta mientras el estreno de la esperada película se acerca, y el equipo de marketing del film no deja de sorprender a los fanáticos de la icónica muñeca interpretada por Margot Robbie en el live-action . El lunes 26 de junio, Airbnb creó gran revuelo en redes sociales al anunciar que la renovada Casa de Ensueño Malibú está disponible para rentar gratis , porque "Ken no sabía cómo ponerle precio" a la mansión rosada.

Los invitados seleccionados se hospedarán en la mansión rosa en Malibú el 21 y 22 de julio, de forma gratuita, y podrán revisar el guardarropa de Ken, aprender a bailar en la pista de discoteca al aire libre, participar en un beach off junto a la piscina y además se podrán llevar a casa una pieza exclusiva de Kendom , que incluye un set de patines y una tabla de surf.

“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, la Casa de Ensueño Malibú es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más... ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos” es parte del mensaje de Ken en la plataforma.

Los publicistas de la cinta han demostrado que no existen límites en su agenda, haciendo todo lo posible para garantizar el éxito del live-action.