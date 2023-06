Super Mario Bros Wonder, Detective Pikachu y la Princesa Peach: las novedades del Nintendo Direct

En una transmisión en vivo del miércoles 21 de junio, la empresa presentó a Mario Bros RPG, Super Mario Bros Wonder, Detective Pikachu, una trilogía de Batman Arkham y el regreso de Luigi´s Mansion 2 .

Nintendo sorprendió de la noche a la mañana a sus principales seguidores con una conferencia que no estaba en los planes de los 'nintenderos' . Su Direct fue todo un éxito y las principales sorpresas que trae la empresa nipona fue el regreso de los hermanos Mario .

Foto captura de pantalla de Super Mario Bros. Wonder

El 6 de octubre llegará Detective Pikachu: El regreso , un juego de aventuras de estilo cinemático con nuevos casos por resolver y un mes después (3 noviembre), será el turno de WarioWare: Move It! , una nueva entrega de la serie en la que los jugadores tendrán que completar más de 200 minijuegos con movimientos absurdos y extravagantes. Este juego estará disponible el 3 de noviembre.

Casi veinte juegos se pondrán a disposición de los fanáticos del mundo gamer entre finales de 2023 y 2024. Entre ellos: Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 (24 de octubre), Sonic Superstars (otoño), Just Dance 2024 Edition (24 octubre), MythForce (2023), Penny's Big Breakaway (inicios 2024), Fae Farm (8 septiembre), Star Ocean The Second Story R (2 noviembre).

En el segundo tiempo del directo, la compañía dedicó varios títulos para los más pequeños de la casa. Así, Vampire Survivors (17 agosto), Silent Hope (3 octubre), Headbangers Rhythm Royale (31 octubre), Gloomhaven (18 septiembre), Manic Mechanics (13 de julio) y Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (19 octubre), completan las novedades.

Sin embargo, la comunidad de Nintendo no fue la única que sorprendió al Internet con las nuevas presentaciones. Además, el streamer Ibai Llanos publicó un video en su principal cuenta de YouTube donde presenta su nuevo 'juego'.

Una computadora de $30.000 le fue suficiente para el streamer más conocido de habla hispana. Aunque enfatizó que su objetivo no serán los videojuegos de más alta calidad. Más bien, asegura que fue un total capricho.

Para enterarte de esta y otras noticias exprés del mes de los gamers, revisa la lista de reproducción que el equipo de Mundo Gamer en el video de arriba.