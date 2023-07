Casi medio año después de que la obra de Rockstar Games abandonó la plataforma de Xbox Game Pass, regresa por todo lo alto para emocionar a más de un gamer. Grand Theft Auto V estará disponible tanto para el servicio de la nube y también para consolas.

Además, incluirá la versión de Xbox One por si no tienes el espacio suficiente o quieres ahorrarlo para otros juegos. Aún no se conoce por cuanto tiempo estará en el servicio de suscripción.

Aunque este juego se estrenó hace más de 10 años, se mantiene como uno de los mejores juegos de la década porque no pierde vigencia, tiene un montón de actualizaciones, sus servidores siempre están llenos y su modo on-line es muy frenético.