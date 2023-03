El largo trayecto de Joel y Ellie en The Last of Us llegó por fin a su final. Los más de 8 millones de espectadores en el último episodio, dan cuenta de grata acogida que tuvo la serie respecto al arduo trabajo que Niel Druckmann tuvo que realizar para mantener la fidelidad entre el 'live action' y el videojuego que lo hizo posible. La serie, ambientada en un apocalipsis zombie, es ahora la producción más vista en Latinoamérica y Europa. La principal razón de su éxito tendría que ver con el increíble parecido de los escenarios y momentos claves que se presentan en la parte uno del videojuego. Y que ahora es llevada a la pantalla chica diez años después. Pero, ¿cuánto es el parecido entre la serie y el videojuego? El equipo de Mundo Gamer te presenta algunas de las más sorprendentes similitudes.

El mecanismo de sigilo

Una de las habilidades más entretenidas y útiles en el juego es la capacidad para usar el 'sigilo' durante difíciles enfrentamientos contra los enemigos, sean monstruos o personas. La serie, aunque en menor cantidad, procuró utilizar esta herramienta en situaciones clave que, sin duda, permitieron la supervivencia de Joel y Eliie. Lea también: The Last of Us: Bella Ramsey responde a las críticas por la diversidad incluida en la serie

El uso de las vendas

El mecanismo de curación suele ser, en la mayoría de los casos, el más difícil para imitar en una serie de televisión. Como es común, a diferencia del juego, una persona no puede curarse tan solo con colocarse vendas en sus brazos y hombros; sin embargo, la serie no escatimó en hacer referencias a la utilidad del 'kit' de primeros auxilios usado en el videojuego.

Ellie usa la misma vestimenta

Aunque Joel emplea el mismo traje casi durante toda la serie, Ellie sí sufre varios cambios de vestimenta conforme avanza la historia. Esto se puede reflejar tanto en el videojuego, como en la serie, cuando el 'live action' se preocupa por tener la misma ropa de hace diez años, cuidado minuciosamente los detalles en el color y las estampillas. Uno de los ejemplos más particulares de la semejanza recae en la mochila que Joel y Ellie llevan en su largo viaje. Los llaveros y medallas son, de hecho, exactamente las mismas tanto en la serie como en el juego. Sin embargo, estas coincidencias se denotan desde el principio de la temporada, cuando Joel pierde a su hija Sarah a manos de un militar que los confunde con posibles infectados. Este arremete en su contra, y aunque Joel resulta ileso, su hija pierde la vida.

Los escenarios del juego, en la serie

Lo llamativo que hizo tan exitosa a la serie de televisión fue tratar de emplear los mismos escenarios que el mítico juego desarrolló años atrás. Las similitudes son evidentes, como en el momento en que Joel y Ellie se atraviesan con un paisaje de jirafas caminando en medio de una ciudad vacía. Como la anterior, hay muchos momentos idénticos en la serie que ya se habían visto en el juego, y que trae consigo mucha nostalgia para todos aquellos fanáticos al mundo gamer que, claro está, ayuda para enganchar a los usuarios de HBO Max. El momento en que Ellie y Rilley se toman una serie de fotografías es uno de ellos. Cuando el usuario se dispone a jugar The Last of Us, lo primero que parecerá en pantalla es un menú decorado con una imagen de una ventana cubierta de hierba. Con los años, esta escena se volvió icónica para referirse al videojuego de zombies. Esta misma ventana aparece al final de uno de los capítulos de la serie en una especie de 'crossover' que, seguramente, sacó miles de emociones y encantó a más de uno.

El final de The Last of Us

