The Last of Us: Bella Ramsey responde a las críticas por la diversidad incluida en la serie

The Last of Us acapara todas las miradas actualmente. La adaptación del videojuego a la serie que transmite HBO Max ha generado diferentes reacciones en la opinión pública. Además de aclamarla, existen muchos críticos de las historias y personajes trans que han sido incluidos en la producción.

En The Last of Us se transmite con énfasis la crudeza de un hipotético apocalipsis. Desde lo difícil que es despedirse de la pareja, romper los hábitos diarios y comenzar un trayecto en un páramo desolado.

Bella sostiene que el problema no tolerar situaciones totalmente normales, como las relaciones entre parejas del mismo sexo. De forma similar pasa en el videojuego, que sí trata con completa naturalidad la diversidad de género.

La actriz que le da vida a Ellie volverá a interpretar este personaje en la temporada 2 de The Last of Us, que repasará el arco narrativo de la secuela del videojuego. Craig Mazin y Neil Druckmann volverán a estar al mando de la dirección.