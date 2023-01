The Last of Us: muere a los 45 años Annie Wersching, la actriz del popular videojuego y de la serie 24

La actriz Annie Wersching, quien puso voz al personaje de Tess en el videojuego The Last of Us y participó en 37 episodios de la serie de televisión 24, falleció a los 45 años este domingo en Los Ángeles.

"Nos has dejado demasiado pronto", dijo el creador de The Last Of Us en 2013, Neil Druckmann, al confirmar la noticia en Twitter.