16 oct 2025 , 10:40

El videojuego Avatar Legends: The fighting game llega en 2026 y estrena su primer tráiler

Fanáticos de Avatar: The Last Airbender y La Leyenda de Korra tienen un nuevo título de lucha que se lanzará en todas las consolas con una historia original y juego cruzado.

   
    La reconocida y querida serie de Avatar tendrá un nuevo juego de lucha( Foto web )
Fuente:
Infobae
Redacción
Hay buenas noticias para los seguidores del universo Avatar. En la reciente New York Comic Con se anunció Avatar Legends: The Fighting Game, un nuevo título que se centrará por completo en el género de lucha uno contra uno, algo inédito para la franquicia. El tráiler de anuncio dio el primer vistazo a la acción elemental y a los personajes que los jugadores podrán controlar. El juego está en desarrollo por Gameplay Group, que busca darle un giro a los combates.

Este nuevo título pondrá el foco en el dominio de los elementos y la habilidad para pelear, con una jugabilidad que se inspira en los clásicos del género, pero que añade ideas nuevas. Los desarrolladores están particularmente orgullosos de un sistema de movimiento exclusivo que han llamado Flow System, que promete una fluidez distinta a la que se ve en otros juegos de pelea. Lo diseñaron para que sea accesible para los principiantes, pero con suficiente complejidad para los que buscan competir a fondo.

El juego vendrá con una selección inicial de 12 personajes jugables, que incluye a figuras icónicas tanto de Avatar: The Last Airbender como de su secuela, La Leyenda de Korra. Así, se podrá escoger entre maestros elementales como Aang, Katara, Zuko y Korra. Para mantener la comunidad enganchada, el estudio ya anunció que el juego tendrá un modelo de temporadas que irá añadiendo más personajes y contenido con el paso del tiempo.

Además de los combates en línea, el juego traerá una sorpresa para los que disfrutan de las historias: un modo campaña para un solo jugador con una trama completamente original que se desarrolla dentro del universo Avatar. Esta decisión apunta a atraer tanto a los jugadores competitivos como a aquellos que prefieren una buena experiencia narrativa. También habrá modos de entrenamiento, como el Combo Trials, para que la gente practique sus movimientos avanzados.

El equipo de desarrollo quiere asegurar que la experiencia en línea sea de primera. Por eso, están invirtiendo en un net code avanzado para minimizar los problemas de conexión en las partidas. Un punto clave es que soportará juego cruzado (cross-play), permitiendo que los jugadores de distintas plataformas puedan enfrentarse entre sí sin problemas, lo cual es excelente para la comunidad.

Aunque el título es provisional y todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, el tráiler adelanta que Avatar Legends: The Fighting Game está programado para llegar en verano de 2026. Se lanzará en todas las plataformas principales: PC (vía Steam), PlayStation 5 y PS4, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2.

