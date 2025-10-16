El videojuego Avatar Legends: The fighting game llega en 2026 y estrena su primer tráiler

Hay buenas noticias para los seguidores del universo Avatar. En la reciente New York Comic Con se anunció Avatar Legends: The Fighting Game, un nuevo título que se centrará por completo en el género de lucha uno contra uno, algo inédito para la franquicia. El tráiler de anuncio dio el primer vistazo a la acción elemental y a los personajes que los jugadores podrán controlar. El juego está en desarrollo por Gameplay Group, que busca darle un giro a los combates.

Este nuevo título pondrá el foco en el dominio de los elementos y la habilidad para pelear, con una jugabilidad que se inspira en los clásicos del género, pero que añade ideas nuevas. Los desarrolladores están particularmente orgullosos de un sistema de movimiento exclusivo que han llamado Flow System, que promete una fluidez distinta a la que se ve en otros juegos de pelea. Lo diseñaron para que sea accesible para los principiantes, pero con suficiente complejidad para los que buscan competir a fondo.

El juego vendrá con una selección inicial de 12 personajes jugables, que incluye a figuras icónicas tanto de Avatar: The Last Airbender como de su secuela, La Leyenda de Korra. Así, se podrá escoger entre maestros elementales como Aang, Katara, Zuko y Korra. Para mantener la comunidad enganchada, el estudio ya anunció que el juego tendrá un modelo de temporadas que irá añadiendo más personajes y contenido con el paso del tiempo.

Leer más: Solo Leveling pierde su trono ¿Cuál es el anime mejor valorado del 2025?