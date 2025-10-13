Videojuegos
13 oct 2025 , 11:08

Prime Video anuncia el estreno de la cuarta temporada de INVENCIBLE la cual llegará en 2026

La cuarta temporada de la aclamada serie animada llegará en marzo de 2026. Mark Grayson se enfrentará al temible Thragg, el villano más poderoso que el universo de Robert Kirkman haya conocido.

   
    La cuarta temporada de INVENCIBLE se estrenará el 2026( Foto de Prime Video )
Fuente:
AS
user placeholder

Redacción
Amazon Prime Video generó gran expectativa al confirmar, durante la New York Comic Con 2025, la fecha de estreno de la cuarta temporada de Invencible: será en marzo de 2026. Esta noticia pone fin a la incertidumbre de los seguidores tras el brutal final de la tercera entrega. Sin embargo, la mayor sorpresa del anuncio fue la incorporación de un nuevo talento al reparto de voces: Lee Pace, conocido por sus papeles en producciones de fantasía y ciencia ficción, quien dará vida al despiadado Thragg.

La temporada anterior culminó con la violenta "Guerra de los Invencibles", un evento que dejó a Mark Grayson (con la voz de Steven Yeun) maltrecho y al planeta en un estado de reconstrucción. A pesar de los esfuerzos por recuperar la normalidad, nuevas amenazas están a la vista. El sanguinario Conquest sigue tras las rejas, pero su escape se siente inevitable, mientras que planes de invasión alienígena y el misterioso demonio Damien Darkblood sugieren que la paz es frágil y temporal.

El foco de la nueva temporada se centra en la aparición de Thragg, el líder supremo de los Viltrumitas. Este personaje es fundamental en los cómics, pues representa el pináculo de la fuerza y la astucia de su raza, siendo a la vez un estratega implacable y un guerrero brutal. El fichaje de Lee Pace, alabado por su presencia y voz profunda, es ideal para un rol que, según Robert Kirkman, requería transmitir "poder, elegancia y peligro con una sola frase".

La llegada de Thragg promete un choque monumental que redefinirá el equilibrio de poder en el universo de Invencible. El Gran Regente no solo será una amenaza para Mark, sino que también obligará a héroes de la Tierra, incluido Omni-Man (J.K. Simmons), a enfrentarse a un enemigo que supera todo lo conocido. Este conflicto se presenta como la ofensiva final de los Viltrumitas para conquistar el planeta, con Thragg liderando el asalto.

Además del drama argumental, la producción también se ha reforzado. Prime Video, que ya ha dado luz verde a una quinta temporada, confirma el regreso del elenco de voces principal y promete una mejora en la calidad de la animación y el detalle visual, recogiendo las críticas de las entregas pasadas. Este tiempo extra de producción busca garantizar que la cuarta temporada sea "más ambiciosa, sangrienta y emocional que todas las anteriores", una promesa que aumenta la expectativa de los fans.

