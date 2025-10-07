Solo Leveling pierde su trono ¿Cuál es el anime mejor valorado del 2025?

Una sorpresa sacudió el ranking de la animación japonesa, ya que <b>Los diarios de la boticaria </b>(The Apothecary Diaries) <b>logró desbancar a Solo Leveling como el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/anime target=_blank>anime</a> mejor valorado de este 2025 en</b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/crunchyroll target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/xbox-game-pass-sufre-mayor-cambio-redisena-completo-aumento-precios-HB10220711 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/epic-games-retira-baile-peacemaker-fortnite-GC10210622 target=_blank></a></b>