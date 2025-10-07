Solo Leveling pierde su trono ¿Cuál es el anime mejor valorado del 2025?

Una sorpresa sacudió el ranking de la animación japonesa, ya que Los diarios de la boticaria (The Apothecary Diaries) logró desbancar a Solo Leveling como el anime mejor valorado de este 2025 en Crunchyroll. Aunque la segunda temporada de Solo Leveling rompió récords y se coronó como la serie más vista en la historia de Crunchyroll, con su acción trepidante y progresión al estilo videojuego, el drama de época protagonizado por Maomao demostró tener un atractivo más profundo y sostenido, superándolo en plataformas clave de valoración.

El éxito de Solo Leveling se debe a su excelente trama, que sigue a Sung Jinwoo, un cazador que, tras un evento misterioso en una mazmorra, obtiene la habilidad de subir de nivel y mejorar sus atributos, una premisa de fantasía que enganchó a la audiencia global. Sin embargo, su dominio en la cima fue breve. El ascenso de Los diarios de la boticaria se consolidó con su segunda temporada, que se emitió a lo largo de 24 episodios, dándole más tiempo para cautivar a los fans y, crucialmente, ganándose al público japonés, un sector donde Solo Leveling no logró una conexión tan fuerte.

Basada en las novelas de Natsu Hyûga, la trama de Los diarios de la boticaria se desarrolla en el antiguo palacio imperial chino y se centra en Maomao, una joven boticaria con vastos conocimientos de farmacología. Tras ser secuestrada y vendida al palacio, utiliza su inteligencia para resolver misterios médicos y desentrañar intrigas dentro del harén. Su talento atrae la atención del apuesto y poderoso eunuco Jinshi, quien la eleva a la posición de catadora de venenos, llevándola a las más oscuras conspiraciones cortesanas.

Este cambio en la cima indica un cambio en las preferencias de los fanáticos de la animación japonesa. Mientras que las peleas explosivas y la acción desenfrenada siguen siendo populares, el ascenso de Los diarios de la boticaria demuestra una creciente demanda por animes con un fuerte componente de intriga. La serie, con dos temporadas ya estrenadas y una tercera confirmada, se encuentra disponible en Crunchyroll.

