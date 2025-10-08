Videojuegos
Una mamá gamer ganó un torneo de Mortal Kombat con su bebé recién nacido en brazos

La jugadora Legi0n, de Florida, desafió el dolor de un parto para competir y coronarse campeona local de Mortal Kombat.

   
Una jugadora de Florida, EE.UU., conocida como Legi0n, se conviertió en un fenómeno viral tras ganar un torneo local de Mortal Kombat XL apenas cinco días después de haberse sometido a una cesárea de emergencia. El certamen, llamado Juicy Game Night en Orlando, fue el escenario de esta hazaña. La joven madre no solo compitió superando el dolor y la fatiga de una cirugía mayor, sino que lo hizo mientras sostenía a su hija recién nacida, Cereza, en brazos durante toda la partida final, dejando a todos los asistentes asombrados.

A pesar de las serias limitaciones físicas derivadas de la operación, Legi0n demostró una concentración y habilidad de alto nivel. La artista 3D y jugadora de esports se abrió camino en el torneo, imponiéndose a todos sus rivales, incluyendo a su propio esposo, hasta llegar a la Gran Final. Allí, se alzó con la victoria con un marcador favorable de 3-2. Aunque el premio monetario fue modesto, de $28 dólares, el verdadero triunfo fue la singularidad de su logro, el cual le valió un boleto para el DreamHack Atlanta y captó la atención internacional.

La mamá gamer en la final del torneo de Mortal Kombat con su hijo recién nacido en brazos
La mamá gamer en la final del torneo de Mortal Kombat con su hijo recién nacido en brazos ( Foto web )

La decisión de competir tan rápido tras el parto complicado tenía un significado profundo. Legi0n reveló que tanto este embarazo como el anterior fueron riesgosos, y que su motivación radicaba en demostrar que la maternidad no debe significar el abandono de las pasiones personales. "Nunca quiero dejar de hacer las cosas que amo", comentó la jugadora, cuya bebé se mantuvo tranquila durante el ruido del torneo, probablemente habituada a los viajes durante la gestación. Su triunfo fue un poderoso acto de resiliencia.

La historia de Legi0n es aún más emotiva debido a un antecedente trágico: años atrás, perdió a su primera hija a solo 11 días de nacida. Este dolor convirtió el reciente triunfo en un símbolo de superación y una poderosa declaración sobre seguir adelante. Su victoria se ha convertido en un mensaje inspirador, destacando el papel de las mujeres en los esports y animando a otros padres a balancear sus responsabilidades con sus aficiones, aunque sea "en pequeñas dosis".

La jugadora aprovechó la repentina fama para fines benéficos y de concientización. Legi0n usó su plataforma para visibilizar los riesgos del embarazo y el parto, e hizo un llamado a la comunidad gamer para que donaran a la Organización Nacional para Enfermedades Raras (NORD). De esta forma, su habilidad en Mortal Kombat XL no solo le valió un título de campeona, sino que transformó su experiencia personal en apoyo para una causa que honra la memoria de su primera hija.

