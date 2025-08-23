Resident Evil Requiem 9 sorprende con su regreso a las raíces de la saga

Capcom ha revelado nuevo gameplay de Resident Evil Requiem 9, y las primeras impresiones apuntan a un regreso a la esencia que hizo famosa a la franquicia: escenarios cerrados, pasillos opresivos y una atmósfera cargada de tensión.

En este adelanto, la protagonista Grace Ashcroft es acechada por una misteriosa criatura que ya ha generado polémica en redes sociales por su diseño y aterradores gritos. Algunos fanáticos han señalado que Capcom podría haber reutilizado efectos de entregas anteriores, aunque esta práctica no es nueva para la saga y no todos lo ven como algo negativo.

Uno de los aspectos más destacados es su impresionante apartado gráfico y su iluminación, que refuerzan la inmersión en un entorno de terror psicológico. El gameplay fue mostrado en primera persona, aunque la entrega también ofrecerá la opción de jugar en tercera persona.

Por ahora, solo se ha presentado esta zona cerrada, pero los fans esperan con ansias más contenido, especialmente la aparición de Leon S. Kennedy, uno de los personajes más icónicos de la serie.