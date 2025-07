La saga más popular de muertos vivientes da el salto a juegos móviles con Resident Evil: Survival Unit

La saga Resident Evil no deja de sorprendernos, y no hablamos solo de sus entregas principales. Capcom, la compañía japonesa detrás de la exitosa franquicia de survival horror, está a punto de dar un giro inesperado. Se trata de Resident Evil: Survival Unit, el primer juego de estrategia en tiempo real de la serie que saldrá de Japón, y que ya está generando un intenso debate entre los fanáticos, incluso antes de su lanzamiento.

Anunciado para dispositivos iOS y Android, Survival Unit es una apuesta arriesgada que busca llevar la esencia apocalíptica de Resident Evil a los celulares inteligentes. Según Masachika Kawata, productor del juego, este título será "un sueño hecho realidad para los fans", prometiendo la aparición de numerosos personajes y criaturas de toda la saga.

La lista de personajes confirmados es, sin duda, un regalo para los seguidores, desde los icónicos Leon S. Kennedy, Jill Valentine y Claire Redfield, hasta secundarios de culto como Barry Burton, Marvin Branagh y Alyssa Ashcroft. Esta última, incluso, es presentada como la madre de la futura protagonista de Resident Evil 9: Requiem, lo que refuerza su papel canónico y la conexión con la narrativa principal de la franquicia, un detalle que ya se vio en Resident Evil 7.

