El juego de Wolverine se deja ver sin miedo a la sangre y el combate explícito

Tras una larga espera, Marvel’s Wolverine finalmente dejó ver sus primeras secuencias de jugabilidad y los seguidores del mutante de garras pueden estar tranquilos: el proyecto avanza con un tono adulto, violento y cargado de adrenalina.

El título está siendo desarrollado por Insomniac Games, estudio responsable de éxitos recientes como Spider-Man y Spider-Man: Miles Morales. En este caso, la propuesta se aleja del dinamismo urbano de Nueva York para apostar por una atmósfera más cruda, cercana a la intensidad de un God of War, con combates viscerales que reflejan la esencia salvaje de Logan.

En el avance presentado se aprecian mecánicas de pelea ágiles, pero contundentes, escenarios más compactos que los vistos en Spider-Man y una narrativa oscura que busca profundizar en el carácter solitario y atormentado del protagonista. Además, los guiños al cómic no faltan: aparecen referencias a villanos icónicos y a momentos clásicos del universo de Wolverine.

Por ahora, se sabe que el videojuego será exclusivo de PlayStation 5 y que su lanzamiento está previsto para el otoño de 2026. Aunque faltan detalles por confirmar, el primer vistazo ha servido para entusiasmar a los jugadores, que ahora esperan con ansias explorar el lado más salvaje del héroe de Marvel.