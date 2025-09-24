Hideo Kojima anuncia OD Knock, un nuevo videojuego de terror en colaboración con Xbox

Hideo Kojima, el aclamado creador de videojuegos, ha revelado su nuevo proyecto de terror en colaboración con el director de cine Jordan Peele. El juego, titulado oficialmente OD Knock, fue presentado durante el décimo aniversario de Kojima Productions y cuenta con el respaldo de Xbox. Kojima, conocido por su visión audaz, ha descrito el proyecto como una "experiencia completamente nueva" y una "nueva forma de medio" que busca innovar en la manera en que el jugador interactúa con la obra.

El juego está siendo desarrollado con Unreal Engine 5, un motor gráfico de vanguardia que permite renderizados en tiempo real y animaciones faciales y corporales de un realismo impresionante. Los primeros avances de OD Knock han mostrado un nivel de detalle técnico que ha sorprendido a la industria, evocando una atmósfera claustrofóbica y perturbadora que recuerda a la aclamada demo de P.T., el proyecto de Silent Hills que nunca llegó a publicarse.

La colaboración con Jordan Peele, el reconocido cineasta detrás de éxitos de terror como Get Out y Us, subraya la ambición del proyecto de ofrecer una experiencia profundamente psicológica y cinematográfica. El elenco del juego incluye a talentos como Sophia Lillis (It), Udo Kier (Melancholia) y Hunter Schafer (Euphoria), lo que refuerza la intención de Kojima de difuminar la línea entre el cine y los videojuegos.

