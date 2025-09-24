Videojuegos
Hideo Kojima anuncia OD Knock, un nuevo videojuego de terror en colaboración con Xbox

El proyecto, que marca el décimo aniversario de Kojima Productions, promete reinventar el género de terror psicológico con una propuesta visual innovadora y una narrativa que nos recuerda a de P.T. y Silent Hills.

   
    Extracto del trailer de OD Knock( Captura de pantalla )
Hideo Kojima, el aclamado creador de videojuegos, ha revelado su nuevo proyecto de terror en colaboración con el director de cine Jordan Peele. El juego, titulado oficialmente OD Knock, fue presentado durante el décimo aniversario de Kojima Productions y cuenta con el respaldo de Xbox. Kojima, conocido por su visión audaz, ha descrito el proyecto como una "experiencia completamente nueva" y una "nueva forma de medio" que busca innovar en la manera en que el jugador interactúa con la obra.

El juego está siendo desarrollado con Unreal Engine 5, un motor gráfico de vanguardia que permite renderizados en tiempo real y animaciones faciales y corporales de un realismo impresionante. Los primeros avances de OD Knock han mostrado un nivel de detalle técnico que ha sorprendido a la industria, evocando una atmósfera claustrofóbica y perturbadora que recuerda a la aclamada demo de P.T., el proyecto de Silent Hills que nunca llegó a publicarse.

La colaboración con Jordan Peele, el reconocido cineasta detrás de éxitos de terror como Get Out y Us, subraya la ambición del proyecto de ofrecer una experiencia profundamente psicológica y cinematográfica. El elenco del juego incluye a talentos como Sophia Lillis (It), Udo Kier (Melancholia) y Hunter Schafer (Euphoria), lo que refuerza la intención de Kojima de difuminar la línea entre el cine y los videojuegos.

El proyecto cuenta con el apoyo total de Microsoft. Phil Spencer, el jefe de Xbox, ha descrito a OD Knock como un proyecto "audaz, único y propio de Kojima Productions", destacando la necesidad de apostar por nuevas propiedades intelectuales. Esto se alinea con la estrategia de Xbox de diversificar su catálogo con propuestas exclusivas e innovadoras, incluso si estas conllevan riesgos creativos o tecnológicos.

Aunque muchos detalles del juego se mantienen en secreto, el tráiler de OD Knock ya ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Las primeras escenas anticipan una narrativa compleja, llena de ritos oscuros, elementos esotéricos y giros inesperados. La atmósfera opresiva y los recursos psicológicos utilizados sugieren que Kojima busca replantear el concepto del miedo en los videojuegos de una manera disruptiva y única.

La revelación del juego también generó controversia, pues se presenta justo una semana después del lanzamiento de Silent Hill f, un hecho que muchos interpretan como una venganza de Kojima contra su antigua compañía, Konami. Sin embargo, el verdadero impacto de OD Knock en la industria aún está por verse. Lo que es indudable es que este proyecto refuerza la tendencia hacia experiencias más inmersivas e innovadoras, abriendo la puerta a nuevas formas de jugar con el terror.

