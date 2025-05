Los fanáticos de los videojuegos recibieron una triste noticia, Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI no llegará a finales de año, como se especulaba. En su lugar, la compañía anunció oficialmente que el juego estará disponible a partir del 26 de mayo de 2026.

El comunicado oficial de Rockstar echó por tierra los rumores que circulaban entre la comunidad gamer, y que alimentaban la esperanza de tener el nuevo GTA este mismo año. La empresa justificó la decisión afirmando que necesita más tiempo para alcanzar el nivel de calidad que los jugadores esperan: "Lamentamos profundamente que el lanzamiento sea más tarde de lo previsto", declararon.