Y si de belleza visual hablamos, es imposible omitir Ori and the Blind Forest y su secuela Ori and the Will of the Wisps, de Moon Studios. Ambos títulos no solo destacan por su jugabilidad precisa, sino por su mundo vibrante, lleno de detalles, música envolvente y un diseño de personajes entrañable.