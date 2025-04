En un mercado cada vez más saturado de títulos que buscan replicar la fórmula Soulsborne, The First Berserker: Khazan llega con una propuesta que, si bien se inspira en el género, no termina por encasillarse del todo. ¿Estamos ante un verdadero Soul Like o simplemente ante un juego de acción con tintes oscuros? Mundo Gamer comparte su experiencia con esta entrega que promete acción, gráficos de alto nivel y una jugabilidad más accesible para nuevos usuarios. También te puede interesar: Nintendo Switch 2 llegará el 5 de junio con nuevas características y es compatible con juegos anteriores

¿Es o no un Soul Like?

The First Berserker: Khazan presenta todos los elementos básicos de un Soul Like: combates exigentes, enemigos poderosos, escenarios oscuros y progresión por medio de experiencia y equipo. Sin embargo, el juego toma una dirección más accesible. En su afán de no ser tan difícil, no es un Soul Like puro y duro. Esta decisión parece intencional, ya que el juego incluye un modo fácil, pensado para quienes no disfrutan del alto nivel de frustración que suelen provocar los títulos del género. Esto lo convierte en una opción ideal para nuevos jugadores o quienes buscan una experiencia más equilibrada.

Gráficos de alto nivel y combate entretenido

Uno de los aspectos más destacados del videojuego fue el apartado visual. El diseño de personajes, los escenarios y las animaciones cumplen con estándares actuales de calidad, mientras que la jugabilidad —con mecánicas híbridas de hack and slash y Soul Like— ofrece variedad en los enfrentamientos. También te puede interesar: Sabrina Carpenter llega a Fortnite con skins inspiradas en su gira Shot n' Sweet El sistema de combate es dinámico y accesible, lo que contribuye a una experiencia más amigable sin perder profundidad.

Duración, rendimiento y localización

En cuanto a su duración, el juego ofrece entre 40 a 45 horas de contenido, dependiendo del estilo de juego de cada usuario. Hay margen para exploración, mejoras y rejugabilidad, aunque que la historia no resulta particularmente memorable. Por otro lado, el rendimiento en consolas es estable y fluido, y se destaca la inclusión de subtítulos en español latino, algo que siempre suma puntos a favor para el público de nuestra región.

Conclusión: ¿vale la pena jugarlo?