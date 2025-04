Nintendo Switch 2 tendrá una capacidad de almacenamiento de 256 gigas , permitirá utilizar los juegos de la anterior Nintendo Switch y, entre otras novedades, contará con c ontroladores (Joy-con) magnéticos , que también servirán como ratón, y con una nueva funcionalidad: el botón C .

Otra de las grandes singularidades de la Switch 2 es su enorme biblioteca de videojuegos digitales originales , como The Legend of Zelda: The Wind Waker, que estarán disponibles a partir de ahora con el pack Online Plus.

Una consola no es nada sin lanzamientos exclusivos o primeros juegos, y los japoneses no han dejado indiferentes a nadie con su primera andanada de proyectos:

Mario Kart World

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom + Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition

Metroid Prime 4: Beyond

Leyendas Pokémon Z/A

Donkey Kong Bananza

Kirby Air Riders